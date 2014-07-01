Внедрение CRM-систем позволит улучшить эффективность продаж
Спрос на товары в современном мире давно уступил предложению. Поэтому компаниям приходится работать в чрезвычайно конкурентных условиях, тратя много средств на рекламу и продвижение продукции. Наряду с этим все более явной видится задача не только привлечения новых клиентов, но и формирования из них постоянных покупателей. Весомую помощь в реализации этой цели могут оказать современные программные комплексы, которые направлены на управление бизнес‑процессами на предприятиях различного масштаба. Особенно актуально применение таких систем в крупных компаниях, где эффективность каждого конкретного сотрудника отследить другими способами трудно.
CRM-системы и их использование
К одной из наиболее распространенных разновидностей специализированного ПО, которое позволяет автоматизировать бизнес-процессы в компании, относятся CRM-системы. В переводе с английского это звучит как «управление взаимоотношениями с клиентом», то есть основным назначением данного софта является контроль работы с заказчиками, ее систематизация и планирование.
Внедрение данной системы имеет несколько целей:
создание общей клиентской базы;
возможность контролировать качество работы отдела продаж в любое время;
получение статистических данных относительно эффективности взаимодействия с заказчиками и входящими запросами.
Данную информацию руководители могут использовать для дальнейшей оптимизации стратегии ведения бизнеса, а также повышения качества обслуживания потребителей. Конечно же, очень важно, чтобы CRM-система была не только эффективной, но и простой в использовании. Такое ПО предлагает бизнесу, в частности, компания Comindware, цифровая платформа которой сформирована по принципу минимального кодирования.
Когда необходимо внедрение CRM-системы?
С увеличением количества сотрудников в отделе продаж контролировать их работу становиться труднее. Поэтому, если в компании есть более двух менеджеров, стоит задуматься о внедрении системы автоматизации. Также актуально применение CRM-системы в таких случаях:
низкая эффективность работы менеджеров;
отсутствие налаженного механизма учета работы с клиентами, анализа продаж и контроля результатов;
потеря данных об истории взаимодействия с потребителями.
Использование данного программного обеспечения позволяет руководителю быстро принимать решения на основе полученной информации, то есть управление ресурсами будет более эффективным. С другой стороны, сотрудники отдела продаж благодаря автоматизации повысят производительность своего труда и сэкономят время на выполнении рутинной работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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