Внедрение CRM-систем позволит улучшить эффективность продаж

Спрос на товары в современном мире давно уступил предложению. Поэтому компаниям приходится работать в чрезвычайно конкурентных условиях, тратя много средств на рекламу и продвижение продукции. Наряду с этим все более явной видится задача не только привлечения новых клиентов, но и формирования из них постоянных покупателей. Весомую помощь в реализации этой цели могут оказать современные программные комплексы, которые направлены на управление бизнес‑процессами на предприятиях различного масштаба. Особенно актуально применение таких систем в крупных компаниях, где эффективность каждого конкретного сотрудника отследить другими способами трудно.

CRM-системы и их использование

К одной из наиболее распространенных разновидностей специализированного ПО, которое позволяет автоматизировать бизнес-процессы в компании, относятся CRM-системы. В переводе с английского это звучит как «управление взаимоотношениями с клиентом», то есть основным назначением данного софта является контроль работы с заказчиками, ее систематизация и планирование.

Внедрение данной системы имеет несколько целей:

создание общей клиентской базы;

возможность контролировать качество работы отдела продаж в любое время;

получение статистических данных относительно эффективности взаимодействия с заказчиками и входящими запросами.

Данную информацию руководители могут использовать для дальнейшей оптимизации стратегии ведения бизнеса, а также повышения качества обслуживания потребителей. Конечно же, очень важно, чтобы CRM-система была не только эффективной, но и простой в использовании. Такое ПО предлагает бизнесу, в частности, компания Comindware, цифровая платформа которой сформирована по принципу минимального кодирования.

Когда необходимо внедрение CRM-системы?

С увеличением количества сотрудников в отделе продаж контролировать их работу становиться труднее. Поэтому, если в компании есть более двух менеджеров, стоит задуматься о внедрении системы автоматизации. Также актуально применение CRM-системы в таких случаях:

низкая эффективность работы менеджеров;

отсутствие налаженного механизма учета работы с клиентами, анализа продаж и контроля результатов;

потеря данных об истории взаимодействия с потребителями.

Использование данного программного обеспечения позволяет руководителю быстро принимать решения на основе полученной информации, то есть управление ресурсами будет более эффективным. С другой стороны, сотрудники отдела продаж благодаря автоматизации повысят производительность своего труда и сэкономят время на выполнении рутинной работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]