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Во Владивостоке состоится "Забег по-домашнему"

Во Владивостоке состоится

1 января 2017 года во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему». Как сообщили в администрации Владивостока. новогодний кросс от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47) смогут пробежать все желающие жители и гости Владивостока. В 10 часов начнется раздача стартовых номеров, в 11.00 разминка, старт - в 11.30. Победителей забега ждут призы и подарки. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока совместно с беговым клубом «RunDnsRun».

Дистанция забега составит 1 километр, регистрация на участие будет производиться на месте, участие бесплатное. Для создания новогоднего настроения участники мероприятия могут пробежать первый в 2017 году забег в карнавальных костюмах. Каждый участник получит памятную медаль, кроме того, будет выбран лучший новогодний костюм.

На площади для участников и горожан запланирована праздничная концертная программа. Подробная информация по тел.: 8(423)295-69-24, 8(800)505-47-20.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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