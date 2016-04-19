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Праздник для сотни малышей приготовил Восточный банк совместно Театром Молодежи. Видеорепортаж Марии Ежевской и Кристины Радченко

Сладкие подарки и новогодняя сказка. Театральное представление юным приморцам уже по традиции преподнесли финансисты края совместно с Театром Молодежи. Какие сюрпризы ждали малышей?

Новогоднее представление — герои сказки «Щелкунчик» и, конечно, те, без кого Новый год не представить — Дед Мороз и Снегурочка. Праздник для сотни малышей приготовил Восточный банк совместно Театром Молодежи. Дверь в мир волшебства и зимней сказки юным приморцам открыли актёры.

Ирина Тырина, управляющий Восточного Экспресс Банка во Владивостоке: «Банк Восточный уже не первый раз проводит новогоднюю елку для своих клиентов и их деток, радуя праздником и новогодними подарками. В Новом, 2017 году, хочется пожелать нашим постоянным и новым клиентам больше возможностей для реализации задуманного и целей. Счастья, здоровья и успехов во всём!»

- Мне понравилось, как Дедушка Мороз, потому что он подарил мне подарок.

- Как мы с Дедом Морозом играли в игру!

- Я танцевала.

После хоровода малышей и их родителей ждал спектакль. Причем яркие эмоции получили не только дети.

И, конечно, никто с праздника не ушел без сладкого подарка!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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