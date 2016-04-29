Социальная программа «Приморью — достойную жизнь» подводит итоги уходящего года. Сделано не мало: в городских дворах появились детские площадки, программа «Здоровье» дала возможность бюджетникам отдохнуть в приморских санаториях. И все же самой популярной и востребованной у дальневосточников была и остается программа «Доступная рыба». Подробнее далее…

Самый большой краевой социальный проект подводит итоги – 2016 год стал рекордным для программы от фонда ВВН «Приморью – достойную жизнь». 400 тысяч жителей края приняли участие в самых разных программах: «Здоровье», «Мой дворик», «Культурное Приморье», «Спортивный Владивосток» и доступная рыба. Последняя стала настоящим спасением более чем для 50 тысяч приморцев.

Бронислава Кенарская, житель г. Владивостока: «Очень хорошо, что малоимущим, пенсионерам, инвалидам дают какую-то помощь».

Эдуард Костицин, житель г. Владивостока: «Особенно тем, кто именно нуждается, у кого слабенькая пенсия, да ещё инвалиды — это очень нужно, конечно».

Валентина Конюшенко, житель г. Владивостока: «Разве это плохо — помощь получить к пенсии. Сейчас же квартира какая дорогая».

Мобильные точки продажи рыбопродукции работали в самых отдаленных уголках края. Жители Дальнегорска, Дальнереченска, Лучегорска, Арсеньева, Анучино, Находки, Партизанска, Уссурийска, Артема, Чугуевки, Владивостока смогли приобрести любимую рыбоподукцию по ценам в два—три раза ниже рыночных. Еще 10 тысяч приморцев получили бесплатные пакеты социальной поддержки от фонда ВВН.

Дарья Райчук, куратор социальной программы «Приморью – достойную жизнь!»: «Программы фонда ВВН крайне необходимы людям, и мы это действительно видим и чувствуем. Поэтому сейчас у нас работает новое направление — это продуктовые наборы, которые выдаются в течение недели в разных районах города. И примерно каждый день 500 человек получают такой продуктовый набор».

Особое внимание уделили и маленьким приморцам, 40 больших современных детских площадок появились в этом году в рамках программы «Мой дворик». Каждое открытие – это большой праздник не только для малышей, но и их семей, друзей, всех жителей микрорайона.

Максим Картуха, житель дома по улице Морозова, 5: «Главное, чтоб все здесь оставалось таким же красивым, как оно есть! Я считаю, это плюс, что заботятся о поколении подрастающем. Сетка волейбольная, турники — это правильно!»

Десятки бесплатных киносеансов для всей семьи, первый краевой конкурс юных талантов, еще 1200 бюджетников, которые в этом году поправили здоровье в санатории благодаря фонду ВВН. 400 тысяч участников – это не сухие цифры, за каждой стоят люди, которые впервые получили заботу, поддержку и почувствовали уважение и благодарность от программы «Приморью – достойную жизнь».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]