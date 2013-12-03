Приморец получил 18 лет строгого режима за изнасилование девочки

Октябрьским районным судом вынесен приговор жителю г. Уссурийска, 1978 года рождения, который признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2016 года в одном из сел Октябрьского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигурант стал преследовать малолетнюю, 2002 г.р., направлявшуюся домой из магазина. Сначала он завел с ней разговор, а затем, выбрав удобный момент, напал на девочку, угрожая разбить голову камнем, в случае если она будет кричать и звать на помощь.

Насильно отведя ребёнка в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, а также совершил с ней иные действия сексуального характера.

Родители, переживая, что дочь задерживается, отправили за ней старшую сестру, которая и обнаружила девочку, направлявшуюся домой после трагических событий.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание назначено с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, поскольку ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]