Приморец получил 18 лет строгого режима за изнасилование девочки
Октябрьским районным судом вынесен приговор жителю г. Уссурийска, 1978 года рождения, который признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2016 года в одном из сел Октябрьского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Фигурант стал преследовать малолетнюю, 2002 г.р., направлявшуюся домой из магазина. Сначала он завел с ней разговор, а затем, выбрав удобный момент, напал на девочку, угрожая разбить голову камнем, в случае если она будет кричать и звать на помощь.
Насильно отведя ребёнка в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, а также совершил с ней иные действия сексуального характера.
Родители, переживая, что дочь задерживается, отправили за ней старшую сестру, которая и обнаружила девочку, направлявшуюся домой после трагических событий.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Наказание назначено с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, поскольку ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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