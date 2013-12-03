Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:04
  0

Приморец получил 18 лет строгого режима за изнасилование девочки

Приморец получил 18 лет строгого режима за изнасилование девочки

Октябрьским районным судом вынесен приговор жителю г. Уссурийска, 1978 года рождения, который признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2016 года в одном из сел Октябрьского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигурант стал преследовать малолетнюю, 2002 г.р., направлявшуюся домой из магазина. Сначала он завел с ней разговор, а затем, выбрав удобный момент, напал на девочку, угрожая разбить голову камнем, в случае если она будет кричать и звать на помощь.

Насильно отведя ребёнка в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, а также совершил с ней иные действия сексуального характера.

Родители, переживая, что дочь задерживается, отправили за ней старшую сестру, которая и обнаружила девочку, направлявшуюся домой после трагических событий.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание назначено с учетом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, поскольку ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря