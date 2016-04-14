Топ-10 развлечений в новогодние праздники
Впереди 9 дней выходных, и людям хочется провести их весело и интересно. Топ-10 самых популярных развлечений поможет спланировать отдых тем, кто в новогодние праздники остается в своем городе. Рейтинг составлен на основе статистики поездок клиентов сервиса заказа одной из популярных в Приморье таксомоторных компаний с 31 декабря по 10 января 2015 года. Выборка сделана по 122 городам России, где сервис работал на конец прошлого года.
Топ-10 развлечений жителей России:
1. Кафе — 25%
2. Бар — 22%
3. Ресторан — 15%
4. Кинотеатр — 13%
5. Ночной клуб — 9,2%
6. Шопинг — 7,4%
7. Музей — 3%
8. Поездка на природу — 2,4%
9. Зоопарк — 2%
10. Аквапарк — 1%
В новогодние праздники люди развлекаются по-разному. С друзьями встречаются в кафе и баре, с детьми гуляют в зоопарке и купаются в аквапарке. Любители активного отдыха катаются на санках и лыжах на природе, а те, кто предпочитают спокойные развлечения, ходят в кино и на выставки. Однако чаще всего люди ходят в гости и принимают гостей. 84% жителей России выбирают отдых в домашней обстановке.
Рейтинг можно использовать как список развлечений на каждый день. Сегодня — поездка в кафе, завтра — в магазин, послезавтра — за город.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.10.2016 Анонс на 19 октября
-
11.10.2016 Анонс на 12 октября
-
23.06.2016 Анонс на 24 июня
-
21.05.2016 Анонс на 22 мая
-
22.04.2016 Анонс на 23 апреля
-
14.04.2016 Анонс на 15 апреля
Добавить комментарий