Топ-10 развлечений в новогодние праздники

Впереди 9 дней выходных, и людям хочется провести их весело и интересно. Топ-10 самых популярных развлечений поможет спланировать отдых тем, кто в новогодние праздники остается в своем городе. Рейтинг составлен на основе статистики поездок клиентов сервиса заказа одной из популярных в Приморье таксомоторных компаний с 31 декабря по 10 января 2015 года. Выборка сделана по 122 городам России, где сервис работал на конец прошлого года.

Топ-10 развлечений жителей России:

1. Кафе — 25%

2. Бар — 22%

3. Ресторан — 15%

4. Кинотеатр — 13%

5. Ночной клуб — 9,2%

6. Шопинг — 7,4%

7. Музей — 3%

8. Поездка на природу — 2,4%

9. Зоопарк — 2%

10. Аквапарк — 1%

В новогодние праздники люди развлекаются по-разному. С друзьями встречаются в кафе и баре, с детьми гуляют в зоопарке и купаются в аквапарке. Любители активного отдыха катаются на санках и лыжах на природе, а те, кто предпочитают спокойные развлечения, ходят в кино и на выставки. Однако чаще всего люди ходят в гости и принимают гостей. 84% жителей России выбирают отдых в домашней обстановке.

Рейтинг можно использовать как список развлечений на каждый день. Сегодня — поездка в кафе, завтра — в магазин, послезавтра — за город.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]