Выйти на лед вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко и записать эксклюзивное интервью с его сыном. Всё это сделал юный репортер из поселка Артемовский Женя Гришин. Мечта приморца сбылась под Новый год. Он только-только вернулся из Минска. И не с пустыми руками!

- Тут, конечно, много кнопок. Она очень современная. Я буду изучать инструкцию и посмотрю.

О таком новогоднем подарке Женя Гришин и не мечтал… Видеокамеру ему вручила семья Лукашенко — президент Беларуси и его сын. А еще фотоальбом с личной подписью первого лица страны. И на память — теплые впечатления о себе.

Валентина Гришина, мама Жени Гришина: «Оказался добродушным. Мне порой даже казалось, что он просто наш какой-то давний знакомый человек».

Мама Жени Гришина и сама до сих пор не верит, что вот так просто и внезапно сбудется мечта ее сына. Все началось год назад. Школьник из поселка Артемовский стал вести свои «Вести». Из пенопласта обустроил дома студию, из картона сделал лейбл на микрофон. И отправился в народ. Каждая съемка — на телефон, в нем же — монтаж выпусков новостей.

Этой осенью юного репортера заметили «Вести: Приморье» и сняли репортаж. Его увидели в Москве, Женю позвали на канал «Россия-24». Провели экскурсию и устроили боевое крещение профессией, дав возможность провести часть новостного выпуска в прямом эфире на всю страну.

Но с этого все только начиналось. На редакционной планерке 11-летний репортер рассказал о своей мечте.

- Я хочу взять интервью у Коли Лукашенко, сына президента Белоруссии.

Жене посоветовали написать запрос в пресс-службу Александра Лукашенко. Он сделал это и отправился в родной поселок. На ответ особо не надеялся... Как вдруг, под самый Новый год, — внезапный звонок из Минска. Отказаться от приглашения ну просто нельзя — семья решается на путешествие к детской мечте!

У Коли Лукашенко график расписан почти как у его отца-президента. Утром — домашняя молочная ферма, днем — уроки и тренировки, вечером — музыка. Прежде взять интервью у Лукашенко-младшего никому не доводилось. Приморский школьник, по сути, записал эксклюзив.

Такую лакомую информацию не могли пропустить и старшие коллеги Жени. За поездкой приморца и его мамы пристально следили центральные телеканалы из России и Белоруссии. Начинающий журналист увидел и обратную сторону профессии.

Женя Гришин, юный журналист: «Почувствовал, что от них можно устать, если постоянно они бегают. По несколько дублей все записывать тяжело…»

Фильм о новогодних приключениях Жени Гришина уже показали в эфире центрального телеканала республики Беларусь. Сейчас по приезду в родной поселок — черед юного репортера. Будет делать свой репортаж. Но для начала хочет выспаться. Вот только журналисты в нашем лице не дают сделать этого.

На катке Женю держим за руки... В Беларуси, вспоминает, на льду ему пришлось стоять самому, еще и коленки подкосила неожиданная встреча.

Женя Гришин, юный журналист: «Он очень хорошо катается на коньках. Очень браво вышел. Мне понравилось. Я с ним проехал вдоль бортика. И когда я даже попытался держаться, он говорит: «Э-э-э! Что-то несерьезно, настоящий хоккеист должен упасть тысячу раз!»

Загадывать, с кем бы хотел записать следующее интервью, юный репортер пока не торопится. Всё впереди! Ведь он пока только пятиклассник...

Женя Гришин, юный журналист: «Наверное, Белоруссию можно описать как новогоднее чудо. Если ты мечтаешь о чем-то, нужно маленькими хотя бы шажками идти к этой мечте, и эта мечта сбудется».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]