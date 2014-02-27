Похудевшая в 2 раза жительница Владивостока советует, как не потолстеть на праздниках

Наталья Лобановская, похудевшая на 83 килограмма, дала ряд советов, как не набрать лишние килограммы за время новогодних каникул.

Как ранее сообщал «Город В», при росте 172 сантиметра Наталья за год похудела больше чем в 2 раза, сбросив вес со 150 до 67 килограмм. Из женщины с 3-й степенью ожирения жительница Владивостока превратилась в красавицу с точеной фигурой.

Многие не верят, что такой результат был достигнут без операций на желудке и многочисленных подтяжек. Однако Наталья это отрицает и раскрывает свой секрет похудения на индивидуальных консультациях.

Для читателей «Города В» Наталья Лобановская рассказала, как пережить новогодние праздники с их обильными застольями и не набрать лишний вес: - 30 и 31 декабря в ходе приготовления праздничных блюд не перехватывайте 😉 попробовать на соль - это не две столовых ложки.

- Если никак не обойтись без любимых салатов, положите в оливье и селедку в два раза меньше картофеля, а в морковку с сыром - меньше сыра, этого никто не заметит. И орехи в салаты - знаете, не обязательно. Тоже относится к рису и чипсам.

- Попробуйте не загромождать тарелку сразу всем, что есть на столе, ешьте небольшими порциями.

- Если вы вспомните, что планировали еще танцы или романтический вечер, ДО того, как приступите к новогоднему ужину, вас это выручит, ведь на переполненный желудок, ну, сами понимаете..

- Лучше домашний морс и компот, чем концентраты и лимонады.

- Лучше стейк, даже свиной, чем мясо с сыром и майонезом.

- Лучше зелень и овощи, чем картошечка.

- Лучше не сладкий алкоголь, чем сладкий.

- 1 и 2 января - это максимум, третьего возвращайтесь в нормальный ритм. 3 января после 16 часов также рекомендую молочный рацион.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]