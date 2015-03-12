В 2016 году приморцы собрали на лечение тяжелобольных ребят более 6 млн. рублей

ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом» продолжает благотворительную акцию. Только за 2016 год наши телезрители собрали на лечение тяжелобольных ребят более 6 млн. рублей. Это — один из самых высоких показателей в России. Как благодаря помощи приморцев сложилась судьба некоторых наших героев.

Шестилетняя Даша знает все буквы алфавита, вот только не все слова еще выговаривает. Часто на помощь приходят бабушка или братишка, переводят речь малышки. Зато теперь родные уверены — к школе Даша все наверстает и будет отличной ученицей и красавицей!

Наталья Янишевская, бабушка Даши: «Хоть добрые люди помогли сделать операцию, дай бог им здоровья и долголетия…»

Когда мы впервые познакомились с Дашей, она не могла посещать детский сад и почти не выходила из дома. После смерти мамы у девочки развилось редкое заболевание, из-за которого она могла задохнуться во сне. Опухоль языка мешала девочке кушать и разговаривать. Ребенку срочно требовалась дорогостоящая хирургическая помощь. На просьбу бабушки помочь внучке откликнулись все неравнодушные приморцы. После операций в Московском институте челюстно-лицевой хирургии у Даши началась новая жизнь.

Дима Лепчук, брат Даши: «У нее уже появилась харизма, она начала общаться, дружить! Один раз мне в тетрадке каракули нарисовала...»

А вот трехлетний Матвей из Арсеньева даже не заметил, что на его сердце провели уникальную операцию. С врожденным пороком развития сердца мастерски справился кардиолог с мировым именем Павел Говора. Во Владивостоке профессор из Словакии провел ряд сложнейших операций детям без применения скальпеля. При этом не пришлось, как раньше, вскрывать грудную клетку. Сложные дефекты хирург исправлял за полчаса при помощи катетера, через крупный сосуд пациента.

Благодаря поддержке телезрителей программы «Вести: Приморье» удалось собрать средства на подобные операции по кардиологии семерым приморским детям. Настю Оселедец с раннего детства мучили приступы удушья и до 10 лет ее лечили от астмы. Как оказалось, это заболевание врачи диагностировали ошибочно. И только при тщательном обследовании выяснилось - у девочки деформация сердечной перегородки. Эта патология в подростковом возрасте стремительно увеличивалась, медлить с операцией было нельзя. Вот только цена специальных хирургических материалов 450 тысяч рублей — для родителей Насти оказалась не по карману. После выхода репортажа в Вестях Приморья наши телезрители быстро собрали необходимые средства и девочку успешно прооперировали.

Татьяна Оселедец, мама Насти: «Спасибо всем! Русфонду, всем неравнодушным приморцам, корреспондентам, врачам!»

Всего в минувшем году жители края собрали на лечение тяжелобольных ребят более 6 млн. рублей, помощь наших телезрителей получили 28 приморских семей. Благодаря сюжетам программы «Вести: Приморье» на номер 5542 со словом «дети» было отправлено 48 000 SMS. Средства пошли на расходные материалы для обслуживания инсулиновых помп, курсы реабилитации для детей с ДЦП, оплату сложнейших операций.

Ольга Куприянова, бабушка: «Мне пришла посылка счастья! Расходные материалы на сумму 180 тысяч рублей. Этого хватит на год! Спасибо огромное!»

Как отмечают специалисты «Русфонда», приморцы особенно активны, когда нужна помощь детям, попавшим в беду. Так что по благотворительности в 2016 году Приморский край вновь оказался одним из ведущих регионов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]