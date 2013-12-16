Федеральная служба судебных приставов разработала бланк заявления, которое смогут написать должники, не желающие общаться с коллекторами. Достаточно будет направить это письмо через нотариуса или заказной почтой кредиторам, и коллекторы потеряют право донимать человека.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", с 1 января вступил в силу закон, вводящий строгие правила для коллекторов. А контролировать работу тех, кто занимается взысканием долгов, будет Федеральная служба судебных приставов. 15 декабря 2016 года президент России подписал указ, наделивший ведомство подобной функцией.

Федеральная служба судебных приставов опубликовала на портале пакет проектов, регламентирующих деятельность коллекторов. В частности, один из приказов устанавливает формы заявлений об ограничении или прекращении взаимодействия с должником. Всего предполагается ввести два вида заявлений. В первом должник предложит вести все переговоры через своего официального представителя. То есть коллекторы будут звонить не лично человеку, а его адвокату. Во втором заявлении должник просто сообщает об отказе от взаимодействия с ним посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Проще говоря: коллекторам нельзя ни звонить, ни приходить.

Согласно закону, заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или коллектору не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Заявление должника об отказе от взаимодействия, направленное им до истечения указанного срока, считается недействительным. Так что если коллекторы или банкиры начали звонить раньше, должник должен терпеть и отвечать. В конце концов, долги надо отдавать. Новые нормы не освобождают от обязательств, они лишь защищают человека от тех коллекторов, которые переходят все границы.

Когда должник уйдет в глухое молчание, у коллекторов, пожалуй, останется только один вариант продолжения работы: подать в суд. Когда суд взыщет деньги, действие заявления приостановится на два месяца. В течение этого срока коллекторы вновь получат право звонить и писать должнику, но - вежливо и в оговоренном законом порядке. То есть не по ночам и неназойливо.

Если же должник раньше не писал такого заявление, то он будет вправе отключиться от коллекторов лишь через месяц после вступления в силу судебного решения. До того у коллекторов будет возможность решить вопрос путем переговоров. Не получится - придется уйти в сторону. А взысканием займутся судебные приставы.

В другом проекте Федеральная служба прописывает порядок ведения реестра организаций, занимающихся коллекторской деятельностью. Как сказано в проекте, сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются на официальном сайте ФССП России в интернете.



Кроме того, подготовлен и перечень должностных лиц, которые будут составлять протоколы на коллекторов за нарушения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]