Массовое ДТП произошло на трассе на повороте на Шамору

30 декабря во Владивостоке в районе поворота на Шамору произошло массовое ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dpscontrol_official.

В ДТП пострадали несколько авто: междугородний автобус, снегоуборочная техника, грузовик и легковая машина.

Информации о пострадавших людях пока нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]