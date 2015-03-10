Массовое ДТП произошло на трассе на повороте на Шамору
30 декабря во Владивостоке в районе поворота на Шамору произошло массовое ДТП, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dpscontrol_official.
В ДТП пострадали несколько авто: междугородний автобус, снегоуборочная техника, грузовик и легковая машина.
Информации о пострадавших людях пока нет.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
26.11.2016 В пригороде Владивостока в массовое ДТП попали 13 автомобилей(фото)
-
10.08.2016 Во Владивостоке в результате аварии в районе Шаморы пострадал инспектор ДПС
-
07.03.2016 В районе поворота на Шамору произошло сразу несколько ДТП с участием девяти машин и автобуса
-
15.12.2015 Из-за гололедицы во Владивостоке в районе остановки «Гоголя» произошло массовое ДТП
-
17.07.2015 Массовая авария в пригороде Владивостока привела к образованию пробки в сторону города
-
10.03.2015 Пригород Владивостока парализовала многокилометровая пробка
Добавить комментарий