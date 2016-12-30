Под Артемом горит междугородний автобус(фото)
Днем 30 декабря в приморском городе Артем в районе 9 километра загорелся междугородний автобус,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
О причинах пожара и наличии пострадавших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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