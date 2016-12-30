Под Артемом горит междугородний автобус(фото)

Днем 30 декабря в приморском городе Артем в районе 9 километра загорелся междугородний автобус,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

О причинах пожара и наличии пострадавших не сообщается.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Дек 29 2016 в 6:32 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]