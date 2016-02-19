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Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину

Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину

28 декабря во Владивостоке пропал человек. Анатолия Турнаева разыскивают родственники. Последний раз его видели в районе остановки «Некрасовская». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

Пропавшего мужчину в последний раз видели в районе Народного проспекта, он шел от остановки «Некрасовская». В руках он нес белый пакет с красной надписью Duty Free. Мужчине 52 года, был одет в коричневую куртку из искусственной кожи, с мехом на капюшоне, синие джинсы, черные ботинки на замке.

Родственники Анатолия Турнаева просят всех, кто его видел, позвонить по телефону 8 (914) 671-46-12 или 274-29-08.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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