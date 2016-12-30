Центральную улицу Владивостока засыпали сотнями разноцветных воздушных шаров
На WhatsApp "Вестей Приморье" поступило новое видео необычного происшествия,свидетелями которого на центральной улице Владивостока стали сотни автомобилистов и пешеходов.
При движении у большегруза с надписью "Цирк" на "борту" по неизвестной причине открылись задние створки фургона и на дорогу вылетели сотни цветных воздуных шаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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