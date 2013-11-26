Арсеньевский «Восток» на домашнем поле одержал две победы над биробиджанской «Надеждой» и таким образом закрепил за собой уверенное место в середине турнирной таблице перед серией игр на родных стенах.

Хоккей с мячом пришел в Приморье. Всероссийские соревнования среди команд высшей лиги для арсеньевского «Востока» начались с серии игр на выезде, и, как считает наставник приморской дружины, вполне успешно, хоть и половина встреч была проиграна основным конкурентам.

Валерий Лежнин, главный тренер команды «Восток» (Арсеньев) : «Вернулись с неплохим багажом очков. Почти 50 % было там взято. Поэтому наша задача максимально в каждой игре показывать 100 % положительный результат».

Биробиджанская «Надежда» первый гость приморской команды в этом сезоне. Соперник традиционно грозный, но в этом году у наших соседей большие проблемы с составом. Игроки в абсолютном большинстве хоть и опытные, но возрастные. Тем не менее, бой на льду получился зрелищным.

Евгений Жаданов, тренер команды «Надежда» (Биробиджан): «Когда получаешь гол на первой минуте, то надо отыгрываться. Тем не менее, мы собрались, сравняли счет. И тут же получили в ответ гол. И опять пришлось отыгрываться. Во втором тайме пошел открытый хоккей на встречных курсах».

С перевесом в три мяча «Восток» выигрывает первый матч, а во втором шансы на выживание биробиджанцам сводит к нулю, забив рекордное в этом сезоне за одну игру количество мячей 12, против трех пропущенных. Герои последнего тура Михаил Ефимов и Павел Корев, оформившие по хет-трику. Один из главных снайперов «Востока» последнего десятилетия Вячеслав Братченко на скамейке запасных из-за травмы, полученной на Кубке губернатора Еврейской автономии еще в начале сезона.

Вячеслав Братченко, нападающий команды «Восток» (Арсеньв): «Повреждение голеностопа серьезное. Связки, ахилл. Врачи говорят, что в январе должен выйти, в какие сроки, неизвестно. Может, к «Нефтянику» буду готов. Определенности нет. Вижу, ребята играют на выезде, бьются. Добывают очки. Приятно, коллектив в этом году хороший подобрался».

Арсеньевцы уверенно закрепились в середине турнирной таблицы. Лидируют «Саяны» из Абакана – прошлогодний чемпион. А приморская команда в следующем туре 9 января примет дома хабаровских дублеров армейского клуба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]