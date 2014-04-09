2016 год назвали в Приморье годом падающих мостов. Но теперь это в прошлом. В крае разработана и уже претворяется в жизнь программа замены и реконструкции старых мостов. Так новый переход построили через реку Мельгуновка. Его удобство уже оценили автомобилисты.

Это абсолютно новый, спроектированный и построенный с нуля мост. Длина старого перехода, он рядом и его сейчас разбирают - 800 метров, нового - 564. Покрытие - асфальтобетон. Стоимость строительства 740 миллионов рублей. Автомобилисты из Хорольского и Ханкайского районов, а именно их и соединяет мост, называют его «наш золотой».

Старый мост был признан аварийным еще в 2009 году. Движение пассажирского транспорта по нему долго было запрещено, и автобусам приходилось делать крюк. Более того по старому мосту могли ездить грузовые машины массой не более 25 тонн, но теперь все это в прошлом.

Новый мост построен так, что по нему могут проезжать грузовики, максимальная нагрузка на ось которых - 14 тонн, то есть практически любые фуры, здесь это не лишнее. Этот мост - часть одного из транспортных коридоров, по которому осуществляется грузооборот с Китаем.

Кстати, срок службы этого моста 75 лет. Впрочем чтобы мостопад 2016 в крае не повторился, уже разработана целая программа замены и реконструкции аварийных мостов.

Роман Рыжков, начальник отдела мониторинга строительства региональных и межмуниципальных дорог департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края: «Программа емкая, обширная, финансово затратная. Планируется лет на пять. Программа включает в себя замену аварийных мостов, определены первоочередные мосты, которые находятся в проектировании и уже выходят на стадию строительства».

Уже точно в 2017-ом году планируется начать строительство как минимум трех мостов через реки - Литовка, Крыловка и Соколовка. А также будут проведены работы по восстановлению 24 мостов, поврежденных во время тайфуна «Лайонрок».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]