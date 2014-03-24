Долгожданные кадры для приморских ученых. В объективы фотоловушек над Нарвинским перевалом попали животные, которые не появлялись здесь несколько лет. Экологический тоннель выполнил свою миссию. И вместо оживленной трассы, теперь здесь обитатели национального парка. Что это значит для экологии, и когда на тропе появится главный зверь территории — леопард?

Нарвинский тоннель - первый, и пока что единственный, экологический тоннель в России. Благодаря этому сооружению человек теперь не вмешивается в естественные пути миграции дикого животного. Там где раньше ездили автомобили, теперь лежит чистый нетронутый снег. И все, что нарушает эту белоснежную красоту — следы обитателей заповедника. Невооруженным глазом видно, что следы своих маленьких копытц здесь совсем недавно оставила либо косуля, либо олененок, либо дикая коза.

Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда»: «Фотоловушки мы установили в начале весны, когда был сдан Нарвинский тоннель животные какое-то время привыкали, но уже летом-осенью пошли первые животные. А сейчас по зимним следам, по снегу, по перевалу пошли олени пятнистые, косули, кабаны».

Нарвинский тоннель позволяет животным беспрепятственно гулять по заповеднику, минуя автотрассу. Пока что в объективы фотоловушек попались только парнокопытные, но, как уверяют эксперты, вскоре вслед за своей добычей пойдут и леопарды.

Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда»: «Кошки любят кушать, а косули и олени - это их кормовая база. Вслед за ними пойдут и леопарды».

Животные начинают заново привыкать к природным путям своей миграции. А это значит, что значительно уменьшится, количество случаев, когда зазевавшийся водитель сбивает перебегающего дорогу зверя.

В конце хотелось бы отметить, что 2017 год объявлен годом экологии в России. Наш приморский уникальный тоннель вполне может стать одним из его символов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]