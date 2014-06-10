Владивостокский цирк украсили контурной подсветкой. Видеорепортаж Геннадия Картелева
Владивостокский цирк стал ярче. Праздничное начало января не расслабило его строителей. Они украсили фасад здания контурной подсветкой, которая не только подчеркнула новый облик цирка, но и добавила шарма ночному городу… Напомню, ремонтировать «морскую ракушку» начали в прошлом, 2016-м году. А уже в конце этого, обещают строители, на обновленной арене пройдут первые представления.
Солнечные зайчики уже стучатся в окна. Цирк закрыт. Однако, его облик с каждым днем меняется все больше.
Геннадий Картелев, корреспондент: «Строители заканчивают установку стеклянных витражей. Кстати, они двухцветные — голубые и золотые. Это, по словам архитекторов, не только сохранит, но и подчеркнет морскую тематику... А уже совсем скоро начнется отделка зрительного зала и установка кресел. Тоже цвета морской волны. Удобно усевшись, представления смогут посмотреть 2000 человек».
Под куполом - новогодняя елка. Пока она - в самом сердце цирка, на арене. Создает праздничное настроение. Строители трудятся и днем, и ночью. Недавно запустили новую отопительную систему, сейчас завершают черновую отделку помещений. Выполнено больше 70 процентов всей работы. Хотя визуально пока трудно представить, чего ждать-то в итоге...
Валентин Гребенщиков, сварщик: «Ждать удивления!».
43 года назад на этой арене прошло первое представление. С тех пор владивостокский цирк ни разу капитально не ремонтировали. Когда здание полностью обветшало — разработали его новый проект. Вот он - цирк будущего в приморской столице. Новый манеж, новые окна, новое — все!
В этом цехе монтируют новую систему вентиляции. Николай Мельник, как и его коллеги, прибыли на масштабную стройку из Сибири. И рады своей причастности.
Николай Мельник, жестянщик: «Мы довольны, что у вас будет цирк. У нас есть, теперь у вас будет на Дальнем Востоке. Все обновлено будет. Евро-ремонт идет. Все будет красиво, очень красиво! Видели уже такой построенный в Омске».
Фасад здания сохранит форму морской ракушки. Но внешне он уже выглядит по-другому. И сейчас украшен контурной подсветкой. Чтобы каждый раз, проезжая мимо, владивостокцы помнили — уже не за горами первое представление на обновленной арене.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.12.2016 Во Владивостокском цирке начали установку ярусов под кресла в зрительном зале
-
04.10.2016 Владивостокский цирк одевают в двухцветные витражи
-
12.04.2016 Новый манеж Владивостокского цирка приспособят под «водные» представления
-
08.02.2016 Новый цирк в Приморье раскрасят в цвета морской волны
-
22.12.2015 Ремонт во Владивостокском цирке начнется после новогодних праздников
-
10.06.2014 Владивостокский цирк передан в аренду Приморскому краю
Добавить комментарий