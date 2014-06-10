Владивостокский цирк стал ярче. Праздничное начало января не расслабило его строителей. Они украсили фасад здания контурной подсветкой, которая не только подчеркнула новый облик цирка, но и добавила шарма ночному городу… Напомню, ремонтировать «морскую ракушку» начали в прошлом, 2016-м году. А уже в конце этого, обещают строители, на обновленной арене пройдут первые представления.

Солнечные зайчики уже стучатся в окна. Цирк закрыт. Однако, его облик с каждым днем меняется все больше.

Геннадий Картелев, корреспондент: «Строители заканчивают установку стеклянных витражей. Кстати, они двухцветные — голубые и золотые. Это, по словам архитекторов, не только сохранит, но и подчеркнет морскую тематику... А уже совсем скоро начнется отделка зрительного зала и установка кресел. Тоже цвета морской волны. Удобно усевшись, представления смогут посмотреть 2000 человек».

Под куполом - новогодняя елка. Пока она - в самом сердце цирка, на арене. Создает праздничное настроение. Строители трудятся и днем, и ночью. Недавно запустили новую отопительную систему, сейчас завершают черновую отделку помещений. Выполнено больше 70 процентов всей работы. Хотя визуально пока трудно представить, чего ждать-то в итоге...

Валентин Гребенщиков, сварщик: «Ждать удивления!».

43 года назад на этой арене прошло первое представление. С тех пор владивостокский цирк ни разу капитально не ремонтировали. Когда здание полностью обветшало — разработали его новый проект. Вот он - цирк будущего в приморской столице. Новый манеж, новые окна, новое — все!

В этом цехе монтируют новую систему вентиляции. Николай Мельник, как и его коллеги, прибыли на масштабную стройку из Сибири. И рады своей причастности.

Николай Мельник, жестянщик: «Мы довольны, что у вас будет цирк. У нас есть, теперь у вас будет на Дальнем Востоке. Все обновлено будет. Евро-ремонт идет. Все будет красиво, очень красиво! Видели уже такой построенный в Омске».

Фасад здания сохранит форму морской ракушки. Но внешне он уже выглядит по-другому. И сейчас украшен контурной подсветкой. Чтобы каждый раз, проезжая мимо, владивостокцы помнили — уже не за горами первое представление на обновленной арене.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]