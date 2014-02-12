Скандальная стройка на месте сквера во Владивостоке остановлена

Разрешение на строительство магазина во дворе жилого дома во Владивостоке отменено сегодня, 30 декабря, управлением градостроительства и архитектуры Владивостока. Скандальная стройка на месте сквера по улице Бестужева, 40 остановлена после вмешательства Губернатора Приморья Владимира Миклушевского,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт primorsky.ru.

Строительство магазина на месте сквера по улице Бестужева, 40 во дворе жилого дома во Владивостоке вызвало большой общественный резонанс. Глава региона на прошлой неделе поручил и.о. главы администрации Владивостока разобраться в законности действий застройщика.

Как сообщили в администрации Владивостока, разрешение на строительство было выдано муниципальным управлением градостроительства и архитектуры 24 августа 2016 года, 16 ноября управление охраны окружающей среды и природопользования городской администрации выдало разрешение на снос зеленых насаждений: 34 деревьев, 7 кустарников и тысячи квадратных метров травяного покрова. Жителей района возмутила вырубка сквера, а также тот факт, что стройплощадка забрала часть детской площадки, однако работники управления 14 декабря не обнаружили несоответствия выданному разрешению. В ситуацию вмешался Губернатор края Владимир Миклушевский.

Глава региона поручил департаменту градостроительства края и муниципалитету проверить законность выдачи разрешения на строительство и действий застройщика, назвав действия застройщика беспределом, от которого страдают жители города.

По итогам повторной проверки обнаружено, что застройщик при производстве работ вышел за рамки, определенные разрешением на строительство, вследствие чего документ был отменен уполномоченным органом сегодня, 30 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]