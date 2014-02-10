Нелегальный "Боярышник" продавали во Владивостоке(ФОТО)

В ходе рейда, который Роспотребнадзор проводил во Владивостоке в пятницу, 30 декабря, установил, что в павильоне без вывески по адресу Шилкинская, 11а, неустановленным лицом реализуется спиртосодержащая продукция с названием «Боярышник» по цене 30 рублей за бутылку. Продукция изъята из оборота,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Кроме того, в подсобных помещениях магазина обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95%) в бутылках по 100 мл в количестве 6 ящиков по 50 бутылок в каждом, говорится в сообщении ведомства.

Необходимая документация на продукцию не представлена, продукция изъята из оборота. Информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер.

Напомним, ранее Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, после того, в Иркутске и области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник».

еще ФОТО

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]