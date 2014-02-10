Нелегальный "Боярышник" продавали во Владивостоке(ФОТО)
В ходе рейда, который Роспотребнадзор проводил во Владивостоке в пятницу, 30 декабря, установил, что в павильоне без вывески по адресу Шилкинская, 11а, неустановленным лицом реализуется спиртосодержащая продукция с названием «Боярышник» по цене 30 рублей за бутылку. Продукция изъята из оборота,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Кроме того, в подсобных помещениях магазина обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95%) в бутылках по 100 мл в количестве 6 ящиков по 50 бутылок в каждом, говорится в сообщении ведомства.
Необходимая документация на продукцию не представлена, продукция изъята из оборота. Информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер.
Напомним, ранее Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, после того, в Иркутске и области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник».
еще ФОТО
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.12.2016 Полиция в Приморском крае вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя
-
27.12.2016 В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
-
12.05.2015 В одном из ресторанов Владивостока обнаружен просроченный гребешок
-
13.04.2015 Владивостокские беляшные использовали курицу неподтвержденной безопасности
-
21.01.2015 Во Владивостоке на знаменитом авторынке "Зеленый угол" вместо авто начали продавать сомнительные морепродукты
-
10.02.2014 Во Владивостоке изъяты небезопасные морепродукты на 800 тысяч рублей
Добавить комментарий