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Нелегальный "Боярышник" продавали во Владивостоке(ФОТО)

Нелегальный

В ходе рейда, который Роспотребнадзор проводил во Владивостоке в пятницу, 30 декабря, установил, что в павильоне без вывески по адресу Шилкинская, 11а, неустановленным лицом реализуется спиртосодержащая продукция с названием «Боярышник» по цене 30 рублей за бутылку. Продукция изъята из оборота,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Кроме того, в подсобных помещениях магазина обнаружено хранение с целью реализации спиртосодержащей продукции «Вита-Септ» (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95%) в бутылках по 100 мл в количестве 6 ящиков по 50 бутылок в каждом, говорится в сообщении ведомства.

Необходимая документация на продукцию не представлена, продукция изъята из оборота. Информация направлена в органы внутренних дел для принятия мер.

Напомним, ранее Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, после того, в Иркутске и области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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