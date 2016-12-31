Массовое ДТП на "Молодежной" во Владивостоке:движение парализовано(фото)

В ночь на субботу, 31 декабря, во Владивостоке в районе «Молодежной» столкнулись четыре машины. Два человека доставлены в больницу,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.

По предварительной информации, Toyota Corolla двигалась со стороны Постышева в направлении Некрасовской. Не доезжая до остановки «Молодежная», седан столкнулся с Honda Fit. От удара Corolla перескочила через разделительную полосу и вылетела на «встречку», где столкнулась еще с двумя автомобилями. В результате аварии машины разбросало по всей проезжей части.

Двум водителям потребовалась помощь врачей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших для дальнейшего лечения.

В ночное время движения по проспекту Столетия было ограничено и образовалась внушительная пробка. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]