Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля

Следователями отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, житель Артема, находясь в салоне такси, нашел ключи от транспортного средства. В ходе доверительной беседы с таксистом выяснил, куда тот отвез предыдущего пассажира. Получив информацию, обвиняемый вышел из машины забрав с собой найденные ключи.

Впоследствии с помощью брелока сигнализации злоумышленник нашел место парковки автомашины Honda HRV и похитил ее. Установлено, что обвиняемый находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Владивостока.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Артема.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере)

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]