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Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля

Фото: ndn.info

Следователями отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, житель Артема, находясь в салоне такси, нашел ключи от транспортного средства. В ходе доверительной беседы с таксистом выяснил,  куда тот отвез  предыдущего пассажира. Получив информацию,  обвиняемый вышел из машины забрав с собой найденные ключи.

Впоследствии с помощью брелока сигнализации злоумышленник нашел место парковки автомашины Honda HRV и похитил ее. Установлено, что обвиняемый находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений,  совершенных на территории Владивостока.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  по подозрению в совершении преступления  был задержан 36-летний  житель Артема.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере)

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.  

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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