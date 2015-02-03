Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля
Следователями отдела полиции № 3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела о хищении автомобиля.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, житель Артема, находясь в салоне такси, нашел ключи от транспортного средства. В ходе доверительной беседы с таксистом выяснил, куда тот отвез предыдущего пассажира. Получив информацию, обвиняемый вышел из машины забрав с собой найденные ключи.
Впоследствии с помощью брелока сигнализации злоумышленник нашел место парковки автомашины Honda HRV и похитил ее. Установлено, что обвиняемый находился в федеральном розыске за ряд имущественных преступлений, совершенных на территории Владивостока.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Артема.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере)
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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