Новогодний салют во Владивостоке
31 декабря в 22-00 во Владивостоке был дан салют в честь наступающего нового 2017-года
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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