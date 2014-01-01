Владивосток встречает первое утро 2017 года(фото)
Отгремели праздничные салюты и Владивосток вступил в 2017-й. Корреспондент VL.ru по традиции прогулялся по утренним улицам, чтобы запечатлеть пустой город.
Стоит отметить, что в этом году довольно живо для 1 января. Автомобилей в центре не много, но они есть - примерно как в любую субботу в 7 утра. Многие горожане уже вышли погулять с собаками. Замечено много автобусов, причем, они даже заполнены: усталые и счастливые горожане массово возвращаются с новогодних вечеринок, кто-то и вовсе торопится на работу. Не прекращают работу экстренные и коммунальные службы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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