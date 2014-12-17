Во Владивостоке невнимательная снегурочка угодила в ДТП(видео)
31 декабря Дед Мороз и снегурочка, как обычно все в мыле. Надо столько переделать, надо многое успеть. И чтобы поздравить как можно больше людей современные Деды Морозы со Снегурками ездят не на оленях по заснеженным полям, а на машинах по дорогам общего пользования. Только в этой суете надо еще и на знаки приоритета смотреть, а то ведь можно и в аварию угодить.
Константин Кравцов, аварийный комиссар: "Южно Уральская. Снегурочка на Тойоте Платц не уступила Мазде Демио. От удара у Деда Мороза на пассажирском сидении отвалилась борода"
То, что у Деда Мороза отвалилась борода не проблема, бороду ведь всегда можно приклеить на место. Главное, что повреждения машин небольшие и обошлось все составлением Европротокола. После этого Дед Мороз и Снегурка поехали по запланированному поздравительному маршруту, а владелец Демио по своим делам.
Разъезжаясь, участники аварии пожелали друг другу удачи в Новом году и безаварийной езды.
Источник: Newsbox24.tv
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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