Погорельцам из Уссурийска требуется срочная помощь.

Семья с двумя детьми потеряла в огне все, что было нажито за долгие годы. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИА UssurMedia.

Дом по улице Некрасова в Уссурийске сгорел утром 30 декабря. Пожар унес жизнь полуторагодовалого ребенка, двум девочкам и их матери удалось спастись. Теперь погорельцам требуется помощь. Огонь забрал все, что было нажито за долгие годы.

Хозяйке сгоревшего дома 28 лет, ее дочерям — 10 лет и 4 года. Пострадавшим нужна одежда и предметы первой необходимости. Всех, кто может оказать помощь, просим обращаться к свекрови пострадавшей — Ирине Борисовне по телефону: 89242351641.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]