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Во Владивостоке произошло ДТП с участием контейнеровоза и легкового авто

Во Владивостоке произошло ДТП с участием контейнеровоза и легкового авто

Во Владивостоке на ул. Крыгина произошло тяжелое ДТП  с участием контейнеровоза и Ниссан Теана. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, контейнеровоз был припаркован на подъеме, водитель Ниссана не заметил его из-за поворота и врезался в заднюю часть тяжеловоза на полном ходу.

Это происшествие вызвало бурное обсуждение в комментариях: многие пишут, что контейнеровозы часто стоят именно на этом небезопасном месте - на повороте, еще и на подъеме - таким образом, что автомобилист может не успеть среагировать на внезапно оказавшееся на его пути препятствие.   

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Михаил / Сегодня, 13:51
    № 2  
     

    Меньше нужно в телефон втыкать..На дорогу надо смотреть..

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  • Евгений / Сегодня, 13:39
    № 1  
     

    10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

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