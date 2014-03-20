Сегодня, 13:03
2 3 3
Во Владивостоке произошло ДТП с участием контейнеровоза и легкового авто
Во Владивостоке на ул. Крыгина произошло тяжелое ДТП с участием контейнеровоза и Ниссан Теана.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, контейнеровоз был припаркован на подъеме, водитель Ниссана не заметил его из-за поворота и врезался в заднюю часть тяжеловоза на полном ходу.
Это происшествие вызвало бурное обсуждение в комментариях: многие пишут, что контейнеровозы часто стоят именно на этом небезопасном месте - на повороте, еще и на подъеме - таким образом, что автомобилист может не успеть среагировать на внезапно оказавшееся на его пути препятствие.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
30.12.2016 Массовое ДТП произошло на трассе на повороте на Шамору
-
05.12.2016 Курьезное ДТП с участием Land Cruiser 200 и квадроцикла произошло во Владивостоке(фото)
-
20.11.2016 ДТП с участием такси стало причиной пробки во Владивостоке
-
28.09.2016 Микроавтобус врезался в отбойник и перевернулся на Золотом мосту
-
25.01.2016 Во Владивостоке произошло «тройное» ДТП с участием такси
-
20.03.2014 Два человека пострадали в ДТП с участием мототранспорта
Добавить комментарий