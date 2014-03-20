Во Владивостоке произошло ДТП с участием контейнеровоза и легкового авто

Во Владивостоке на ул. Крыгина произошло тяжелое ДТП с участием контейнеровоза и Ниссан Теана.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, контейнеровоз был припаркован на подъеме, водитель Ниссана не заметил его из-за поворота и врезался в заднюю часть тяжеловоза на полном ходу.

Это происшествие вызвало бурное обсуждение в комментариях: многие пишут, что контейнеровозы часто стоят именно на этом небезопасном месте - на повороте, еще и на подъеме - таким образом, что автомобилист может не успеть среагировать на внезапно оказавшееся на его пути препятствие.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]