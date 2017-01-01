В интернете появились фото губернатора Приморья в первый день 2017 года
"С первым днём 2017-го года! Самое время - для прогулок на свежем воздухе",-такую подпись под фото разместитили в интсагрмм Администрации Приморского края.
Уточняется,что утром 1 января 2017 года Владимир Миклушевский отправился на прогулку вместе со своей собакой по кличке Майя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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