В первый день наступившего года в Приморском крае погиб 14-летний мальчик(фото)

1 января в 14.30 в дежурную часть МО МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних, произошедшем в п.Пластун Тернейского района Приморского края. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, 19-летней мужчина за рулем автомобиля Хонда Одиссей двигался со стороны ул.Лермонтова в направлении ул.Стахановской п.Пластун. В районе дома №25а по ул.Гидростроителей водитель не справился с управлением, совершил наезд на забор, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Хонда помимо водителя находились четверо несовершеннолетних пассажиров – мальчики 13 и 14 лет, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний мальчик-пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних, в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего, в том числе, каким образом подростки взяли ключи от «иномарки» и знали ли об этом их родители.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]