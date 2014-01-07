МЧС Приморья переведено в режим "повышенной готовности"
За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 24 пожара. Для ликвидации пожаров привлекались 210 человек личного состава и 53 единиц техники. Для ликвидаций последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Приморскому краю.
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях проводит непрерывный мониторинг, складывающейся обстановки на территории края.
Силы и средства переведены в режим "повышенной готовности" для выполнения служебных задач по предназначению. Настоятельно рекомендуем рыбакам-любителям соблюдать правила безопасности при выходе на лёд и не выезжать на лёд на автотранспорте. Так же обращаясь к жителям и гостям края, хотелось бы напомнить, что при использовании пиротехнической продукции нужно соблюдать требования правил пожарной безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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