Спасатели и инспекторы ГИМС контролируют места выхода рыбаков на лёд
Традиционно на акваториях Приморского края наблюдается 6 мест массового выхода людей на лёд. Инспекторами ГИМС ведётся постоянный мониторинг состояния ледового поля, а также количества людей, выходящих на лёд, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
Из года в год большое скопление рыбаков наблюдается в северной части Амурского залива, бухтах Муравьиная и Суходол в Уссурийском заливе, бухте Новгородская, заливе Славянка, бухтах острова Русский. В зависимости от погодных условий на лёд выходит до пяти с половиной тысяч человек.
В случае резкого изменения погодных условий, наличия предпосылок к отрыву ледового припая, задача сотрудников ГИМС и спасателей оповестить находящихся на льду людей об опасности и спасти тех, кто уже оказался на оторванной части ледового поля.
На случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом льда, в готовности прийти на помощь находятся силы ГИМС и спасателей, в распоряжении которых есть суда на воздушной подушке. Также в готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России.
К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!
Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;
- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);
- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие ваших детей в период становления льда на территории Приморского края, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности.
Единый телефон пожарных и спасателей 010
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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