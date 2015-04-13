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Парковочное место можно будет купить в ипотеку

Парковочное место можно будет купить в ипотеку

Фото: neo-park.ru

Россияне с 1 января 2017 года получили возможность оформить машиноместа, находящиеся в цокольных этажах многоэтажек, в собственность. Соответствующий закон Госдума приняла в конце 2016 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс.

В соответствии с документом, парковочное место также можно будет купить в ипотеку, официально внести в реестр объектов недвижимости через Росреестр.

При этом, если владелец машиноместа пожелает его продать, он должен будет письменно известить об этом остальных участников долевой собственности с указанием цены и условий сделки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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