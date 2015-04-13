Парковочное место можно будет купить в ипотеку
Россияне с 1 января 2017 года получили возможность оформить машиноместа, находящиеся в цокольных этажах многоэтажек, в собственность. Соответствующий закон Госдума приняла в конце 2016 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Интерфакс.
В соответствии с документом, парковочное место также можно будет купить в ипотеку, официально внести в реестр объектов недвижимости через Росреестр.
При этом, если владелец машиноместа пожелает его продать, он должен будет письменно известить об этом остальных участников долевой собственности с указанием цены и условий сделки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
17.12.2016 Тариф на электроэнергию снизится на 21% для промышленных потребителей в Приморье
-
18.10.2016 Оформить машино-место на парковках жилых домов Владивостока можно будет с января 2017 года
-
06.08.2016 Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2017 году
-
18.05.2016 Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 7,5 тысяч рублей
-
02.01.2016 Водители в России получили возможность сэкономить на штрафах
-
13.04.2015 Штрафы за безбилетный проезд на ж/д транспорте многократно возрастут
Добавить комментарий