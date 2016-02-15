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60 пьяных водителей поймали приморские полицейские в первый день нового года

60 пьяных водителей поймали приморские полицейские в первый день нового года

Фото: semey.city

1 января на территории Приморского края зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий: 9 – с пострадавшими, 36 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 13 пострадавшим, один человек погиб. Четверо водителей совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения, всего же в первый день нового года в крае привлечено к ответственности 60 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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