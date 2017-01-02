В Приморье авто сгорело по пути на "горнолыжный курорт"

В центральном Приморье недалеко от села Ивановка в результате короткого замыкания полностью выгорел легковой автомобиль,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

"Машина направлялась на горнолыжный курорт. За считанные минуты из-за короткого замыкания машину охватило огнём. Произошло это около 24 часов ночи 1 января. Никто из экипажа легковой не пострадал. Машина востановлению не подлежит",-сообщил очевидец происшествия.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 1 2017 в 6:13 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]