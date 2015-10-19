В Находке автомобиль ДПС, преследуя нарушителя, попал в аварию
Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщается, что экипаж ДПС, попавший в аварию, преследовал водителя, который проигнорировал жест автоинспектора об остановке. Финал погони попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, на кадрах видно, как по улице промчался автомобиль, следом стражи порядка. Однако преследующим не повезло. Их автомобиль закружившись на наледи, врезался в забор.
В местном ГИБДД уточнили, что стражи порядка преследовали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от погони на автомашине Mark-II. Патрулька попала в ДТП, но сами стражи порядка не пострадали, а вот беглецу скрыться не удалось. Нарушитель был задержан чуть позже.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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