ДТП с участием нескольких машин произошло в Приморье

Авария с участием нескольких машин произошла в Приморье на трассе между Сибирцево и поворотом на Абражеевку. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Один из автомобилей оказался в кювете.

О пострадавших ничего не сообщается.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 1 2017 в 7:48 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]