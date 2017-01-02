ДТП с участием нескольких машин произошло в Приморье
Авария с участием нескольких машин произошла в Приморье на трассе между Сибирцево и поворотом на Абражеевку. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Один из автомобилей оказался в кювете.
О пострадавших ничего не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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