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В центре Владивостоке водитель легковушки грубо нарушил ПДД(видео)

В центре Владивостоке водитель легковушки грубо нарушил ПДД(видео)

Все происходящее попало в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на здании торгового центра, расположенного по улице Семеновской.

На записи видно, как водитель легковушки, двигаясь со стороны Стадиона «Динамо», хочет проехать прямо через перекресток в направлении «Изумруда».

На знак, который предписывает поворот направо, автомобилист внимания не обращает. В итоге, выбрав нужный момент, водитель совершает задуманное. На его счастье этот маневр остается незамеченным сотрудниками ГИБДД.

Скорее всего, водитель машины не местный, поскольку наши автомобилисты здесь так не ездят. Также отметим, что в рабочий день, когда трафик на перекрестке просто сумасшедший, подобный маневр наверняка бы привел к аварии.

ВИДЕО

Источник: Newsbox24.tv

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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