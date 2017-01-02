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Новогодние каникулы спровоцировали дикую пробку на шаморовской трассе во Владивостоке

Новогодние каникулы спровоцировали дикую пробку на шаморовской трассе во Владивостоке

2 января 2017 года во Владивостоке любители активного зимнего отдыха выстроились в огромную автопробку на шамаровской трассе в сторону базы отдыха "Комета",сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-ВЛ.

Один из автолюбителей,оказавшийся в это время на шаморовской трассе,снял пробку на видео и выложил в режиме "ускоренной перемотки" в инстаграм.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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