Новогодние каникулы спровоцировали дикую пробку на шаморовской трассе во Владивостоке

2 января 2017 года во Владивостоке любители активного зимнего отдыха выстроились в огромную автопробку на шамаровской трассе в сторону базы отдыха "Комета",сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-ВЛ.

Один из автолюбителей,оказавшийся в это время на шаморовской трассе,снял пробку на видео и выложил в режиме "ускоренной перемотки" в инстаграм.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Янв 1 2017 в 9:28 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]