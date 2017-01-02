Массовое ДТП в районе подземного перехода на проспекте Столетия во Владивостоке

Вечером 2 января в столице Приморья на проспекте Столетия Владивостоку легковой автомобиль влетел в припаркованные около входа в подземный переход машины, при этом серьезно пострадали несколько случайных прохожих."Вести Приморье" сообщают со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

По предварительной информации, водитель виновник автоаварии находился в состоянии алкогольного опъянения, его задержала полиция.

Пострадавших увезла скорая помощь. Проводится разбирательство.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 1 2017 в 11:48 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]