Массовое ДТП в районе подземного перехода на проспекте Столетия во Владивостоке
Вечером 2 января в столице Приморья на проспекте Столетия Владивостоку легковой автомобиль влетел в припаркованные около входа в подземный переход машины, при этом серьезно пострадали несколько случайных прохожих."Вести Приморье" сообщают со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
По предварительной информации, водитель виновник автоаварии находился в состоянии алкогольного опъянения, его задержала полиция.
Пострадавших увезла скорая помощь. Проводится разбирательство.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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