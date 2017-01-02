Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:42
  0

Массовое ДТП в районе подземного перехода на проспекте Столетия во Владивостоке

Массовое ДТП в районе подземного перехода на проспекте Столетия во Владивостоке

Фото: instagram dps_control

Вечером 2 января в столице Приморья на проспекте Столетия Владивостоку легковой автомобиль влетел в припаркованные около входа в подземный переход машины, при этом серьезно пострадали несколько случайных прохожих."Вести Приморье" сообщают со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

По предварительной информации, водитель виновник автоаварии находился в состоянии алкогольного опъянения, его задержала полиция.

Пострадавших увезла скорая помощь. Проводится разбирательство.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря