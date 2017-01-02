Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 20:45
  0

Подробности массовой аварии на проспекте Столетия во Владивостоке

Подробности массовой аварии на проспекте Столетия во Владивостоке

Вечером 2 января 2017 года жуткую аварию на главной "автоартерии" Владивостока спровоцировал водитель автомашины Toyota bB. По его вине были сбиты два пешехода и разбиты три автомобиля,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На проспекте 100-лет Владивостоку автомашина Toyota bB врезалась в припаркованную Toyota Corolla. Судя по всему, водитель малолитражки даже не тормозил. Об этом свидетельствуют повреждения, которые получил универсал. Его задняя часть оказалась полностью смята до самого салона.Иномарки на скорости улетели в сугроб, задев при этом еще один автомобиль. Более того, под удар попали два пешехода, стоящих на остановке. По словам очевидца, женщину и молодого парня госпитализировали на машине скорой помощи.

По предварительной информации, водитель Тойоты bВ находился в каком-то опьянении. Состояние водителя автомашины Toyota bB и в самом деле вызвало подозрение. Водитель был в явном неадеквате и пытался сбежать с места происшествия и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас по факту произошедшего компетентными органами проводится проверка.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря