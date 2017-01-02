Подробности массовой аварии на проспекте Столетия во Владивостоке

Вечером 2 января 2017 года жуткую аварию на главной "автоартерии" Владивостока спровоцировал водитель автомашины Toyota bB. По его вине были сбиты два пешехода и разбиты три автомобиля,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На проспекте 100-лет Владивостоку автомашина Toyota bB врезалась в припаркованную Toyota Corolla. Судя по всему, водитель малолитражки даже не тормозил. Об этом свидетельствуют повреждения, которые получил универсал. Его задняя часть оказалась полностью смята до самого салона.Иномарки на скорости улетели в сугроб, задев при этом еще один автомобиль. Более того, под удар попали два пешехода, стоящих на остановке. По словам очевидца, женщину и молодого парня госпитализировали на машине скорой помощи.

По предварительной информации, водитель Тойоты bВ находился в каком-то опьянении. Состояние водителя автомашины Toyota bB и в самом деле вызвало подозрение. Водитель был в явном неадеквате и пытался сбежать с места происшествия и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас по факту произошедшего компетентными органами проводится проверка.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 1 2017 в 11:48 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]