Подробности массовой аварии на проспекте Столетия во Владивостоке
Вечером 2 января 2017 года жуткую аварию на главной "автоартерии" Владивостока спровоцировал водитель автомашины Toyota bB. По его вине были сбиты два пешехода и разбиты три автомобиля,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
На проспекте 100-лет Владивостоку автомашина Toyota bB врезалась в припаркованную Toyota Corolla. Судя по всему, водитель малолитражки даже не тормозил. Об этом свидетельствуют повреждения, которые получил универсал. Его задняя часть оказалась полностью смята до самого салона.Иномарки на скорости улетели в сугроб, задев при этом еще один автомобиль. Более того, под удар попали два пешехода, стоящих на остановке. По словам очевидца, женщину и молодого парня госпитализировали на машине скорой помощи.
По предварительной информации, водитель Тойоты bВ находился в каком-то опьянении. Состояние водителя автомашины Toyota bB и в самом деле вызвало подозрение. Водитель был в явном неадеквате и пытался сбежать с места происшествия и был задержан сотрудниками полиции.
Сейчас по факту произошедшего компетентными органами проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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