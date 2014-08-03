В Артеме полицейские поймали грабителя

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 59-летняя заявительница рассказала, что неизвестный, применив насилие, похитил ее имущество.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что когда женщина возвращалась домой, со спины к ней подбежал неизвестный мужчина. Злоумышленник толкнул женщину, которая, потеряв равновесие, упала, после чего выхватил из ее рук сумку и скрылся. В сумке находились кошелек с деньгами и личные документы заявительницы.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться, но был задержан. В ходе личного досмотра в кармане одежды подозреваемого обнаружен гражданский паспорт потерпевшей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отделе полиции 30-летний житель Артема дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления корыстной направленности.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]