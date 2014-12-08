Приморские лыжники встретили Новый год на лыжне. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Фонарики на лоб, и вперед по лыжне ровно в 00.00 в ночь с 31-го на 1-ое.
Встретить Новый год на лыжах отважились полтора десятка любителей зимних видов спорта. В основном это энтузиасты местного клуба «Синегорье», которые своими силами содержит лыжную трассу. Под бой курантов они выходят на старт в 2016-ом, а на финиш приходят в 2017-ом. Эльвира Столбова к тому же отмечает в это день свой день рождения. Раньше это было дома с гостями за столом у телевизора, в этот раз ей захотелось острых ощущений.
Эльвира Столбова, лыжница: «Звонили ото всюду. Вся Россия. Первым — сын Антон из Москвы, потом сын Ванюшка — тоже из Москвы. Они только готовятся встречать Новый год, а мы тут, с друзьями, с лыжниками «Синегорья». Весь город громыхает салютами».
Завершает новогоднюю лыжную церемонию хоровод вокруг елочки. Да и восточный символ нового года, говорят, надо приветствовать соответствующим образом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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