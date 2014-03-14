Во Владивостоке в новогоднюю ночь пропал 24-летний мужчина(фото)
В минувшуюю субботу,31 декабря, Андрей Яцков(1992 г.р.) вышел из дома № 32 по улице Сафонова во Владивостоке, предположительно, в шесть вечера, больше его никто не видел. Был одет в темно синюю куртку (как на фото).
«С собой был ноутбук. Пожалуйста, напишите или позвоните, если есть информация о его местонахождении. Будем благодарны за любую информацию!» — говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме сообщества dps_control.
Всем,кто может помочь найти Андрея, просьба звонить по телефону: 8-914-326-57-30.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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