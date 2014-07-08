Владивосток встретил Новый год традиционно: салютом и дракой
Новогодний салют-2017 года во Владивостоке получился красочным и в целом горожанам понравился. На главной площади столицы Приморья яблоку было негде упасть. Новогодняя ночь отметилась и дракой возле увеселительного заведения в центре – на этот раз оружием разборок стала лопата,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".
Народные гулянья по случаю встречи Нового года собрали в центре Владивостока толпу жителей и гостей города, причем, традиционно гостей визуально было больше(см.видео). В новогоднюю ночь во Владивостоке не обошлось и без драки, в которой пострадали не только люди, но и автомобили. Возле популярного заведения Street bar на Светланской подрались четверо парней, а в качестве аргумента пошла в ход лопата, которую выхватил из багажника автомобиля один из участников. Конфликт, как водится, возник внутри бара, а продолжить выяснять отношения охрана попросила уже на свежем воздухе. В ходе ожесточенного избиения оппонента лопатой, она отлетела и попала в припаркованный автомобиль такси «Максим», ожидавший клиента. В результате машина получила вмятину.
Как рассказал «Городу В» хозяин авто, он оценивает ущерб в 50 тысяч рублей и намерен заявить в полицию.
еще ФОТО
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.12.2016 Анонс на 31 декабря
-
11.10.2016 Следователь просит откликнуться очевидцев тяжкого преступления, совершенного возле "Виски-бара" во Владивостоке
-
31.12.2015 Жителей Владивостока приглашают на главную городскую площадь встречать Новый год
-
25.11.2014 Во Владивостоке задержан "стрелок",открывший огонь возле бара в центре города
-
17.11.2014 Массовая драка со стрельбой произошла возле бара во Владивостоке
-
08.07.2014 Полиция раскрыла резонансное преступление во Владивостоке
Добавить комментарий