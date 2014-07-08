Владивосток встретил Новый год традиционно: салютом и дракой

Новогодний салют-2017 года во Владивостоке получился красочным и в целом горожанам понравился. На главной площади столицы Приморья яблоку было негде упасть. Новогодняя ночь отметилась и дракой возле увеселительного заведения в центре – на этот раз оружием разборок стала лопата,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".

Народные гулянья по случаю встречи Нового года собрали в центре Владивостока толпу жителей и гостей города, причем, традиционно гостей визуально было больше(см.видео). В новогоднюю ночь во Владивостоке не обошлось и без драки, в которой пострадали не только люди, но и автомобили. Возле популярного заведения Street bar на Светланской подрались четверо парней, а в качестве аргумента пошла в ход лопата, которую выхватил из багажника автомобиля один из участников. Конфликт, как водится, возник внутри бара, а продолжить выяснять отношения охрана попросила уже на свежем воздухе. В ходе ожесточенного избиения оппонента лопатой, она отлетела и попала в припаркованный автомобиль такси «Максим», ожидавший клиента. В результате машина получила вмятину.

Как рассказал «Городу В» хозяин авто, он оценивает ущерб в 50 тысяч рублей и намерен заявить в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]