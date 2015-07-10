Есть такие люди, к которым живность тянется. Житель Кавалерово Анатолий Федоренко подкармливает зимой диких птиц. Наверное, неслучайно поэтому к нему в огород, как доброму доктору Айболиту, прилетела на поправку из лесу сова.

Каждый новый день Анатолий Федоренко начинает с того, что идет подкладывать корм в птичьи столовые. Купил на зиму два мешка сои, посадил в огороде пшеницу именно для пернатых обитателей окрестностей. Зимой у него постоянно здесь кормится на заснеженных грядках стая фазанов. Птички-синички, воробьи и поползни – эти на кормушке почти постоянно. Но в этот раз прилетела необычная гостья.

Анатолий Федоренко, житель: «Альфа, наша овчарка, смотрю, на доски пытается забраться. Я ей сказал: «Фу!» Потом жена подошла, увидела сову. Сняли, отнесли в лес. Думали, заблудилась, днем не видит. Она прыг-прыг, левое крыло подраненное».

Анатолий отвез сову в ветлечебницу. Там его успокоили: перелома нет. Есть ушиб или укус, сразу не определишь. В общем, на плече заживающая рана. Вот и предписали птице домашнее лечение. На веранде соорудили ящик, в нем и живет теперь пернатая гостья. Подкармливают ее куриными потрохами, обваленными в перьях. Такой рацион назначил ветеринар. Поправляется помаленьку большеглазая. Только вот кличку ей никак придумать не смогли.

Анатолий Федоренко, житель: «Совушка, и все. Так как определить пол невозможно. Мальчик или девочка — как узнать? Единственное, жена узнала в Интернете, что это сова болотная».

Поначалу совушка пугалась, а теперь дает себя на руки взять и даже погладить. Сын Анатолия говорит, сколько себя помнит, отец всегда с птичками дружил. Повсюду видны скворечники. И то, что к ним в огород прилетела раненая птица за помощью, нисколько его не удивило.

Андрей Федоренко, сын: «Любит живность, постоянно прикармливает. Покупает корма специально. Подкармливает постоянно птиц, жалеет животину».

Кавалеровский Айболит рассчитывает, что к Новому году у совы крыло заживет основательно и тогда ее можно будет смело выпустить в лес, в привычную среду обитания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]