Травмами и огнестрельным ранением закончилась ссора между жителями п. Дунай и фокинцами

Четверо жителей поселка Дунай пострадали в результате бытового конфликта. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г.Фокино. Сотрудники городской больницы рассказали о том, что в приемный покой медучреждения поступили четверо мужчин с травмами различной степени тяжести. Двоим жителям поселка Дунай 1990 г.р. медики диагностировали черепно-мозговые травмы. Мужчина 1976 г.р. госпитализирован с ушибами и ссадинами. Потерпевший 1986 г.р. доставлен с диагнозом: огнестрельное ранение грудной клетки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших задержаны двое жителей города Фокино 1980 и 1990 г.р. В отделе полиции мужчины рассказали, что находились в квартире знакомого в поселке Дунай. В результате бытового конфликта подозреваемые причинили телесные повреждения четверым мужчинам. Владелец квартиры получил ранение из травматического пистолета, принадлежащего одному из задержанных.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Установлено, что подозреваемый приобрел оружие легально, имеет лицензию на его хранение и ношение.

По ходатайству следователя в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]