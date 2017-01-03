ГАИ проводит проверку по факту ДТП на проспекте 100 лет Владивостоку
Вечером 2 января в дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте 100 лет Владивостоку, 43.
Прибывшие на место происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы установили, что 22-летний житель Владивостока - водитель автомашины Тойота ББ при движении с Постышева в сторону улицы Некрасовская не справился с управлением и совершил наезд на женщину, двигающуюся вдоль проезжей части, после чего столкнулся с Тойотой Клюгер и Тойотой Короллой. В результате автоаварии травмы получила 44-летняя женщина – пешеход. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Водитель Тойоты ББ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. В отношении него составлен материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По данному факту проводится проверка,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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