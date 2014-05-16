Во Владивостоке пропал рыбак
29 декабря 2016 года ушел из дома по адресу Иртышская, 32/4 на рыбалку и не вернулся Приходько Николай Степанович 16.11.1946 года рождения. Предположительно, он мог находиться на ст. Чайка, Океанская, остров Русский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.
Приметы: был одет в рыбацкий камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета и такой же расцветки сапоги, меховую шапку.
Рост 164 см, среднего телосложения.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Николая Степановича Приходько, просим вас связаться по телефону: 89084486793.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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