ГАИ проводит проверку по факту ДТП на проспекте 100 лет Владивостоку

В дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте 100 лет Владивостоку, 43.

Прибывшие на место происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы установили, что 22-летний житель Владивостока - водитель автомашины Тойота ББ при движении с Постышева в сторону улицы Некрасовская не справился с управлением и совершил наезд на женщину, двигающуюся вдоль проезжей части, после чего столкнулся с Тойотой Клюгер и Тойотой Короллой.

В результате автоаварии травмы получила 44-летняя женщина-пешеход. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Водитель Тойоты ББ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. В отношении него составлен материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]