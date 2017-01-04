В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус
В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус «Уссурийск—Славянка». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.
Происшествие случилось на перевале перед Славянкой. По словам очевидцев,пассажиры не пострадали, а водитель автобуса получил ожоги лица и рук.
Подробности уточняются.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
15.12.2016 Рейсовый автобус устроил массовое ДТП на оживленном перекрестке во Владивостоке
-
15.12.2016 В Приморье джип и рейсовый автобус не поделили трассу
-
05.11.2016 На трассе Романовка - Смоляниново рейсовый автобус ушел с трассы в кювет
-
05.05.2015 На Фрегате рейсовый автобус скатился с остановки и врезался в малолитражку
-
12.06.2014 Массовое ДТП на Океанском проспекте спровоцировало дорожный затор
-
30.05.2014 Пассажирский автобус в Приморье сгорел дотла
Добавить комментарий