В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус «Уссурийск—Славянка». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Происшествие случилось на перевале перед Славянкой. По словам очевидцев,пассажиры не пострадали, а водитель автобуса получил ожоги лица и рук.

Подробности уточняются.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 3 2017 в 5:59 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]